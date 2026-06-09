Cari Lapique, tras ver a León XIV con su hermana Myriam y Nuria González: "La fe es lo único que nos queda"

A punto de cumplirse dos años del repentino fallecimiento con tan solo tres semanas de diferencia de Carlos Goyanes y su hija Caritina Goyanes, Carla Goyanes confesaba hace tan solo unos días que el mejor legado que les ha dejado su hermana es la fe, reconociendo que han sido sus creencias religiosas y la convicción de que su padre y su hermana están en un lugar mejor lo que les ha dado fuerzas para continuar viviendo y hacerlo con una sonrisa.
De ahí que Cari Lapique no haya dudado en asistir al multitudinario encuentro que el Papa León XIV ha protagonizado con la Comunidad Diocesana en el estadio Santiago Bernabéu antes de abandonar Madrid tras unos días frenéticos repletos de actos para proseguir con su histórica visita a España en Barcelona.
PUBLICIDAD
Acompañada por su hermana Myriam Lapique -su gran apoyo desde que perdió a su marido y su hija Caritina en agosto de 2024- y su íntima amiga Nuria González, la socialité llegaba al evento muy emocionada reconociendo que es "un día bonito e histórico. Y que esté en España el Santo Padre". "Es súper espescial" añadía.
Con un favorecedor y veraniego vestido blanco con estampado natural en tonos azules y burdeos, Cari abandonaba el estadio con su hermana conmovida e impactada y, apuntando que ha sido "precioso" poder haber visto de cerca a León XIV, ha confesado que "la fe es súper importante. Es lo único que nos queda".
PUBLICIDAD