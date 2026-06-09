Bruselas pide vetar la entrada a la UE a excombatientes rusos y más sanciones en energía, criptos y pesca

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes nuevas sanciones contra Rusia para mantener la presión que ahoga su economía como represalia por la invasión de Ucrania, con restricciones en energía, criptomonedas, comercio y pesca; al tiempo que ha pedido que la Unión Europea prohíba la entrada en su territorio de todo aquel que haya servido para las fuerzas de seguridad rusas desde que estalló la guerra.

"Nos centramos en los sectores con mayor impacto, que son la energía, los servicios financieros y las criptomonedas, el comercio y, por primera vez, la pesca", ha resumido Von der Leyen en una comparecencia sin preguntas en Bruselas, para anunciar las grandes líneas del 21º paquete de sanciones contra Rusia, que depende aún del visto bueno por unanimidad de los Veintisiete.

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En cuanto al veto a los excombatientes rusos --que esta misma semana han reclamado en una carta a Von der Leyen once países del espacio Schengen--, la jefa del Ejecutivo comunitario ha precisado que se trata de "prohibir la entrada a la Unión Europea a todo aquel que haya servido en las fuerzas armadas rusas desde el inicio de la guerra".