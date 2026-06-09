Bill Gates declara este miércoles en el Congreso de EEUU por su relación con Epstein

Washington, 9 jun (EFE).- El fundador de Microsoft, Bill Gates, declara este miércoles en la Cámara de Representantes de Estados en el marco de la investigación que sigue el Congreso sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En la comparecencia, que será a puerta cerrada, Gates responderá a preguntas del Comité de Supervisión para esclarecer la relación que mantuvo con Epstein.

El nombre de Gates aparecía entre los más de tres millones de páginas, incluidas fotos y vídeos, que el Departamento de Justicia hizo públicos el pasado mes de enero.

En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

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Gates negó todas las acusaciones.

"Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", dijo.

El multimillonario negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que lamentaba "cada minuto" que pasó con Epstein, e insistió en que fue "una insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que este hizo sobre él en los documentos eran "falsas".

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El cofundador de Microsoft declaró entonces que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

Las declaraciones de Gates se produjeron después de que su exesposa Melinda French Gates dijera que su exmarido tenía "cuestiones que explicar sobre sus vínculos" con Epstein.

Por otra parte, ante el Comité de Supervisión del Congreso ya han comparecido por el caso Epstein el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, entre otras personalidades. EFE