Astou Ndour jugará en el Casademont Zaragoza a partir de enero de 2027

El Casademont Zaragoza confirmó este martes que ha llegado a un acuerdo con la pívot hispano-senegalesa Astou Ndour para que se incorpore a su plantilla a partir de enero de 2027 y hasta el final de la temporada 2027-2028.

Ndour volverá así a la LF Endesa para jugar en su tercer equipo tras hacerlo en el Gran Canaria y en el Perfumerías Avenida, y lo hará tras acumular mucha experiencia tanto en la WNBA, donde fue campeona con las Chicago Sky y también militó en las San Antonio Stars, las Dallas Wings y las Connecticut Sun, y en el europeo, con experiencias en clubes de nivel como el Fenerbahçe, el Reyer Venezia o el Famila Basket Schio.

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La pívot, de 31 años y 1,96 metros de estatura, y que fue campeona de Europa (2019), subcampeona olímpica (2016) y bronce mundial (2018) con la selección española, ha tenido su última experiencia en el Emlak Konut turco, donde firmó unos promedios de 18,1 puntos, 7,9 rebotes y 22,3 de valoración por encuentro, liderando al equipo a su mejor clasificación histórica, logrando el tercer puesto tras Fenerbahce y Galatasaray.