Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 jun (15.00 GMT)

Madrid, 09 jun (EFE).-

Caracas.- Manifestantes se concentran frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas para exigir la renuncia del presidente de esa institución, Elvis Amoroso, y los demás rectores, así como de los Integrantes de la Sala de Totalización para dar paso a un cronograma oficial de cara a unos comicios presidenciales en Venezuela.

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Caracas.- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN).

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Bogotá.- En un mensaje dirigido a los colombianos, Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia, reafirmó su compromiso de representar la voluntad popular y agradeció el respaldo masivo de millones de ciudadanos que, según afirmó, han demostrado que es posible desafiar las estructuras políticas tradicionales.

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Herat (Afganistán).- Las fuerzas de seguridad del Gobierno de facto talibán reprimieron a tiros este martes una protesta ciudadana en Herat, en el oeste de Afganistán, convocada tras la detención masiva de decenas de mujeres acusadas de violar el código de vestimenta impuesto por el régimen, denunciaron los asistentes a la marcha.

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Moscú.- Investigadores rusos inspeccionan la zona donde un artefacto explosivo detonó al paso de un vehículo BMW X3 junto a un edificio residencial en Balashija, en las afueras de Moscú.

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Madrid.- El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, y el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, Leonel Fernández, han asegurado este martes que Iberoamérica no será ajena a las consecuencias de lo que han denominado como el “caos mundial” provocado por la geopolítica actual, de ahí que hayan pedido reforzar las alianzas en la región.

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Ankara.- Seguidores de Özgür Özel se concentraron frente a la Gran Asamblea Nacional de Turquía, en Ankara, después de que una decisión judicial lo apartara de la dirección del principal partido de la oposición, el CHP. Tras serles denegado el acceso a la sala de reuniones del grupo parlamentario, los manifestantes se dirigieron a simpatizantes y electores a las puertas de la Cámara en señal de protesta.

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Ankara.- El líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgür Özel, intervino este martes en la reunión del grupo parlamentario de su formación en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, en Ankara.

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Belfast (Reino Unido).- Un varón de nacionalidad aún no difundida apuñala a otro múltiples veces en la cabeza en lo que parece un intento de decapitación en Belfast, Irlanda del Norte. La víctima, según informó la policía norirlandesa, "permanece en estado grave en el hospital".

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Dublín.- Los líderes de los principales partidos de Irlanda del Norte condenaron este martes el apuñalamiento de una persona en Belfast perpetrado por un ciudadano sudanés, al tiempo que pidieron calma para dejar que la justicia actúe, ante la creciente tensión entre la población local.

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Madrid.- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este martes que, durante la estancia del papa León XIV en la capital española, "la imagen de Madrid ante el mundo ha sido increíble, de coordinación, seguridad, respeto y belleza".

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Pekín.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha incorporado a Alibaba, Baidu y BYD, junto con otras compañías del país asiático, a su lista de 'empresas militares chinas', una designación rechazada por varias de las firmas afectadas y que llega pese a la reciente tregua comercial entre Washington y Pekín.

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Belgrado.- El presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, se reunió este martes en Belgrado con su homólogo serbio, Aleksandar Vucic, en el marco de una visita oficial a Serbia.

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Barcelona (España).- El avión de Iberia en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado a las 12:45 horas de este martes en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para iniciar su visita de dos días a Cataluña.

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Madrid.- Tras tres días de intensa agenda en Madrid, el papa León XIV ha aterrizado a las 12:45 horas de este martes en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para iniciar su visita de dos días a Cataluña.

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Toledo (España).- El contrato de alquiler de la vivienda del Greco, su labor como intérprete en un auto de fe o el testamento de su discípulo Luis Tristán son algunos de los documentos que el Museo del Greco exhibe hasta septiembre en la exposición 'Sobre el papel', integrada por documentos relacionados con la vida del pintor.

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Londres.- La Royal Academy of Arts de Londres presentó este martes a los medios de comunicación la Exposición de Verano, que se celebrará del 16 de junio al 23 de agosto de 2026.

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Srinagar (India).- Las autoridades de Srinagar han inaugurado este martes el túnel de Zojila, de 13,14 kilómetros, el túnel de carretera bidireccional más largo del mundo a tal altitud, y que conectará durante todo el año las localidades de Cachemira y Ladakh para impulsar el comercio, el turismo y la integración económica.

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Solana de los Barros (España).- La empresa de origen italiano Plenitude, compañía energética del grupo Eni, ha inaugurado este martes la planta fotovoltaica Renopool en Solana de los Barros (Badajoz), con una capacidad total instalada de 330 MW en el que ya es el mayor proyecto solar construido por la compañía a nivel mundial.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Las autoridades federales de inmigración prohibieron la entrada a Estados Unidos a un árbitro de fútbol procedente de Somalia que iba a participar en la Copa Mundial, que comienza esta semana.

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Houston (EE.UU).- Autoridades aeroportuarias de Houston presentan las medidas y experiencias que preparan de cara al Mundial de la FIFA 2026, incluidas activaciones para aficionados, ofertas gastronómicas y opciones de transporte para conectar a los visitantes con el centro de la ciudad y el estadio durante el torneo.

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Los Ángeles (EE.UU).- Entrenamiento de la selección de Estados Unidos en California de cara al Mundial 2026 que inicia este jueves en México.

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Atlanta (EE.UU.).- El estadio de Atlanta está listo para albergar el debut de España ante Cabo Verde el 15 de junio y su segundo encuentro ante Arabia Saudí seis días después.

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Caracas.- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presenta el Proyecto de Fútbol Femenino 2026 - 2030.

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Montevideo.- La selección de Uruguay parte desde Montevideo para jugar el Mundial 2026, en el que integra el Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

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Montevideo.- Crónica del encuentro en que la selección femenina de Uruguay se enfrenta a su par de Venezuela por la última fecha de la Liga de Naciones, que clasificará a dos países para el Mundial de Brasil 2027.

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Gaza.- Dos murales dedicados al entrenador Pep Guardiola y al futbolista Lamine Yamal dan color a los edificios destruidos de la ciudad de Gaza, como muestra de agradecimiento por sus gestos de apoyo a Palestina.

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Viena.- Los elefantes del zoológico de Viena y el exfutbolista austríaco Hans Krankl participaron en una actividad simbólica previa al Mundial, sumándose al entusiasmo que genera la cita futbolística.

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Bilbao (España).- El Athletic Club, "en coordinación" con los servicios médicos de la Federación Española, está "muy encima" de la recuperación y del estado físico del extremo internacional Nico Williams, concentrado con la selección española para participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Palma (España).- Los tenistas Stefanos Tsitsipas y Stan Wawrinka son las últimas confirmaciones del Vanda Pharmaceutics Mallorca Championships, que afrontará del 20 al 27 de junio la edición con mejor cuadro principal de su historia sobre hierba.

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alm/EFE

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