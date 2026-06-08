Vodafone refuerza 1.000 celdas de sus redes en Barcelona y dota a Mossos de red 5G privada

Vodafone ha reforzado casi 1.000 celdas de sus redes 5G y 4G en Barcelona y ha puesto a disposición de los Mossos d'Esquadra la última tecnología para crear una red 5G privada durante la visita del Papa este martes y miércoles.

Mossos tiene así una red privada totalmente configurable a demanda, para reforzar el dispositivo de seguridad y la coordinación del operativo policial, informa la compañía este lunes en un comunicado.

Además asegura que existirá la capacidad requerida y el acceso a los servicios de red "incluso en casos de alta congestión debidos a la alta concentración" de usuarios en zonas geográficas reducidas.

El CEO de Vodafone, José Miguel García, ha destacado que ponen las últimas innovaciones de red al servicio de las fuerzas de seguridad "para garantizar comunicaciones críticas fiables y en tiempo real".

En cuanto al refuerzo de casi 1.000 celdas de redes 5G y 4G en Barcelona, se ha habilitado también un mecanismo de supervisión, atención y reparación de posibles incidencias en todos los elementos de su red implicados en la visita.

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La compañía también ha optimizado y parametrizado su red para maximizar la cobertura de voz y datos durante toda la estancia de León XIV.

Y la operadora ha movilizado a más de 100 técnicos de red y ha desplegado unidades móviles de red en Barcelona, además de Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, puntos del viaje papal.