Spotify planea emitir vídeos de conciertos en directo y festivales de música dentro de la app

La plataforma de 'streaming' Spotify planea ampliar su catálogo con conciertos de música en directo, con la idea de incluir tanto la compra de entradas como las retransiones.

Spotify se ha puesto en contacto con promotores de conciertos para la licencia de derechos que le permita transmitir vídeos en vivo de festivales de música, como indica el periodista de Bloomberg Lucas Show en su boletín 'Screentime', que cita fuentes conocedoras de este asunto.

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Los conciertos en directo son actualmente la mayor vía de ingresos para muchos artistas, y el objetivo de la plataforma de música es convertirse en un puente entre los propios músicos y sus fans, quienes tienen que lidiar con precios de entradas altos.

Recientemente, la compañía anunció Spotify Reserved, que permite la reserva automática de dos entradas para los "superfans" o usuarios Premium más dedicados antes de que salgan a la venta general. Según personas cercanas a los términos del acuerdo, la compañía sueca estaría pagando decenas de millones de dólares por los derechos para afrecer este acceso anticipado a las entradas.

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Tanto la posibilidad de ver conciertos en directo desde la app como el acceso prioritario a las entradas para conciertos van al hilo de otra de sus mayores apuestas en los últimos años: el consumo de contenido en vídeo.

No solo por ampliar el tipo de contenido al que puede acceder un usuario con su cuenta gratuita o premium, sino por los beneficios que otorga este formato audiovisual a través de la publicidad, los cuales se disparan en ganancias si se comparan con las que se obtienen por el audio.

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De hecho, la experiencia del audio la amplió con la inclusión de los pódcasts hace unos años, así que ahora quiere enfocarse en el vídeo con el objetivo de que en algún momento pueda arañar algo de cuota en una industria donde YouTube en 2025 obtuvo 40.370 millones de dólares en publicidad, según informó Alphabet Inc.

El segundo objetivo de Spotify es convertirse en una tienda única o plataforma integral para los seguidores de la música. Acualmente, cuanta con más de 700 millones de usuarios, que prioritariamente usan la plataforma para escuchar música.

La meta es ayudar a los artistas a ganar más dinero, ya que la compañía lleva años recibiendo sus críticas por el modelo de reparto de regalías, y que ha generado que artistas como Thom Yorke de Radiohead o Taylor Swift retirasen su repertorio de la plataforma.

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