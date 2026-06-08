Mexico detiene en estado fronterizo a presunto criminal vinculado a ataques con drones

Ciudad de México, 8 jun (EFE).- Agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron este lunes en el fronterizo estado mexicano de Sonora a Hugo 'N', alias 'El 01', acusado de realizar ataques con drones contra grupos rivales o autoridades, así como de delitos de "alto impacto", según informó el Gabinete de Seguridad.

El organismo federal vinculó al arrestado, en una publicación en X, con episodios de violencia en los estados de Chihuahua y Sonora, fronterizos con EE.UU., y detalló que al capturarlo le incautaron un arma de fuego de "uso exclusivo" de las Fuerzas Armadas.

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En un comunicado posterior, las autoridades afirmaron que el presunto criminal era un "objetivo prioritario" y que quedó detenido en un restaurante de Hermosillo, capital de Sonora, después de trabajos de inteligencia y seguimiento.

"La acción fue ejecutada por personal de la policía de investigación sin que se registraran disparos, enfrentamientos o situaciones que pusieran en riesgo a la población civil", aseguró el Gabinete de Seguridad.

El individuo, ahora a disposición del Ministerio Público, está acusado de realizar ataques con drones contra autoridades mexicanas, grupos rivales y población civil, una modalidad a la que grupos criminales han recurrido durante los últimos años y que preocupa tanto a Washington como a México.

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Asimismo, se le relaciona con una célula del crimen organizado de Chihuahua y Sonora, lo que indagará la Fiscalía General de la República (FGR).

Hace menos de una semana, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió en una comparecencia en el Senado que los carteles mexicanos "están utilizando drones para atacarse entre sí" y advirtió de que existe la posibilidad de que "en algún momento podrían usarlos" contra los intereses del país norteamericano.

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La Casa Blanca ha catalogado a los principales carteles mexicanos, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas y ha presionado a México para que acepte ataques estadounidenses para luchar contra el narcotráfico, algo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, rechaza. EFE