México destaca mejoras laborales para docentes en medio de conflicto con maestros

Ciudad de México, 8 jun (EFE).- El Gobierno de México reivindicó este lunes los beneficios laborales y salariales otorgados al magisterio en los últimos años, al asegurar que han tenido una mejora histórica en sus condiciones, en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).D

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que la política educativa de los gobiernos de la 'Cuarta Transformación', movimiento político de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ha significado un cambio de rumbo respecto a administraciones anteriores.

"Se revaloriza el papel del magisterio y se les otorga por primera vez la autonomía profesional docente, es decir, a los maestros se les debe tratar como lo que son: profesionales de la educación", señaló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Uno de los principales avances destacados por el funcionario fue la recuperación salarial, pues aseguró que el salario promedio de los docentes pasó de 11.952 pesos (685 dólares) mensuales al final del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) a 17.635 pesos (1.011 dólares) durante la administración López Obrador.

Además, Sheinbaum mantuvo esa política "de recuperación salarial" y autorizó un incremento del 10 % para 2025 y otro del 9 % para 2026.

Delgado señaló que el sueldo promedio alcanzará los 20.351 pesos (1.167 dólares) mensuales el próximo año.

En materia de pensiones, Delgado defendió las reformas impulsadas por el Gobierno federal para compensar los efectos de la reforma al sistema de retiro aprobada en 2007.

Entre ellas destacó la reducción de las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro (Afores) y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Según expuso, el nuevo esquema complementa los recursos acumulados por los trabajadores para que puedan retirarse con ingresos cercanos a su último salario.

Asimismo, resaltó la decisión de Sheinbaum de reducir progresivamente la edad mínima de jubilación para docentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las negociaciones con la CNTE continúan abiertas y que las autoridades mantienen disposición para analizar las demandas pendientes.

Las declaraciones se producen mientras persisten las movilizaciones de la CNTE en Ciudad de México, donde han bloqueado algunas de las principales arterias de comunicación y han asaltado de manera violenta la Secretaría de Educación en la capital mexicana. EFE

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