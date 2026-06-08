Mario Casas presume de la faceta más desconocida de Melyssa Pinto: "Lo podría hacer muy bien"

Mario Casas ha puesto punto y final a uno de sus proyectos más especiales rodando la última escena de la nueva película que dirige y protagoniza junto a su hermano Óscar Casas, 'A puño descubierto' -una cinta que trata de la cruda realidad de las peleas clandestinas- este sábado durante el evento de artes marciales de Wow que se ha celebrado en el Movistar Arena de Madrid.

Como ha revelado, ha supuesto una "felicidad absoluta protagonizar esta aventura junto a él, y a la vez dirigir también a una de mis perras, que es una de las protagonistas que nos acompaña durante toda la película. Ha sido una experiencia nueva, muy intensa para los dos, y a ver cómo sale esta noche que Óscar se va a subir ahí arriba al octógono delante de toda esta gente". "Hay que dirigirlo como a uno más, pero bueno a veces es más difícil porque hay demasiada confianza con los hermanos o la familia" ha reconocido.

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"A Óscar se le ha abierto la nariz, yo me he roto uno de los dedos del pie... han sido todo peleadores reales los que salen en la película. Nosotros interpretamos a dos luchadores hermanos, entonces bueno, ha sido una peli física pero a la vez es una historia que yo lo quiero remarcar, una historia de amor al final, entre dos hermanos,y de fondo de personaje secundario están las peleas las peleas clandestinas en este caso pero pero bueno la historia de eso de dos hermanos. Y hay mucha verdad en la peli y esa es una de las cosas más bonitas" ha expresado emocionado sobre el que asegura que es su proyecto más especial.

Y después de dirigir a Óscar, Mario ha sorprendido al dejar en el aire si en un futuro propio podría hacer lo mismo con su novia Melyssa Pinto. Muy enamorado después de más de un año de discreta relación, el actor ha respondido con un "esperemos, esperemos" a si habrá un cameo de la influencer en su próxima película: "Yo creo que lo podría hacer muy bien, además" ha afirmado con una gran sonrisa, descubriendo el talento para la interpretación de su chica.

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