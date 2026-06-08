Los siete minutos de aplausos a León XIV, la ovación más larga del Congreso, superando las del Rey y Leonor

Los siete minutos de aplausos ininterrumpidos que diputados y senadores han dedicado este lunes al Papa en el Congreso suponen la ovación más larga a un invitado que se ha escuchado los último años en la Cámara Baja, superando a las que recibieron en su día el Rey Felipe VI y su hija, la Princesa Leonor.

Una vez que el Papa terminó su discurso en el hemiciclo, el primero de un Pontífice ante las Cortes, los diputados y senadores congregados en el Salón de Plenos prorrumpieron en aplausos puestos en pie, y así permanecieron durante siete minutos, escuchándose incluso varios 'Viva el Papa'.

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Se trata del casi el doble de los más de tres minutos de aplausos que recibió la Princesa Leonor el día que juró la Constitución al cumplir 18 años y también supera los casi dos minutos que duró la ovación que se dedicó a Felipe VI en su proclamación como Rey.

Entre los jefes de Estado que han intervenido en el hemiciclo el Congreso también destacó el caso del presidente de Ucrania, Volodimir Zelesnki, que cuando ha comparecido por videoconferencia y en persona ha sido objetivo de calurosos aplausos de sus señorías en apoyo al pueblo ucraniano frente a la invasión rusa.

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