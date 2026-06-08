Léon XIV: "Para construir algo hermoso hay que destruir los muros"

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV visitó este lunes la catedral de la Almudena, patrona de Madrid, donde aseguró que, "en nuestras sociedades, sigue habiendo muchas murallas" y "para construir algo hermoso hay que destruir los muros".

El pontífice recordó la tradición sobre la patrona madrileña: "En tiempos difíciles para la comunidad cristiana (época de la dominación musulmana), para proteger la talla de la Virgen, la escondieron en un recinto de la muralla de la ciudadela, donde permaneció oculta durante mucho tiempo, hasta que, tras el derrumbe milagroso de una parte de los muros, fue hallada intacta".

PUBLICIDAD

Y, agregó: "Fue gracias a una muralla demolida que se produjo el reencuentro de la Madre con su pueblo".

El papa aprovechó esta historia para lamentar que actualmente "siguen existiendo aún muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan".

"Y, a veces, al pensar en que derribarlas supone tener que enfrentar lo que no nos gusta, preferimos la comodidad de sólo apuntalarlas y, más frecuentemente, de ignorarlas", destacó.

Por ello, indicó, "para edificar algo nuevo, hermoso y duradero hay que estar dispuestos a destruir los muros, porque para reemprender la ruta son necesarios espacios que nos permitan vislumbrar el horizonte".

En este breve acto, León XIV, tercer pontífice que visita la catedral madrileña, regaló la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena, que él mismo depositó junto a la imagen, como "símbolo del filial amor del papa a la Virgen María".

PUBLICIDAD

En el acto estuvo presente la reina Sofía, madre del rey Felipe VI, con la que también se reunió el papa en la sede de la Nunciatura, donde se aloja estos días de estancia en Madrid.