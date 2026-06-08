El Papa se reúne una hora con 6 víctimas de abusos y acoge sus propuestas para dar una respuesta más eficaz

León XIV se ha reunido este lunes 8 de junio con seis víctimas de abusos en la Iglesia, con las que ha mantenido un encuentro privado de una hora de duración, según han informado fuentes del Vaticano.

Durante esta conversación, según las mismas fuentes cada uno de los presentes, partiendo de sus "dolorosas experiencias personales", presentó al Papa algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan "dramáticos".

En este sentido, aseguran que el Pontífice escuchó con "afecto" y "atención", aseguró su cercanía -y la de toda la comunidad eclesial-, y reafirmó su compromiso para que las propuestas recibidas "sirvan de base para nuevos esfuerzos, de modo que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente saludable, donde las heridas encuentren consuelo y sanación".

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