El fútbol femenino en Marruecos, en vías de convertirse en un deporte de masas

Rabat, 8 jun (EFE).- Hace unos años era una disciplina marginal y poco visible, pero hoy el fútbol femenino se está convirtiendo en un deporte de masas en Marruecos, donde los estadios congregan cada vez a más aficionados y las jóvenes ven esta disciplina como una oportunidad de carrera profesional.

Así lo asegura en una entrevista con EFE la delantera Ghizlane Chebbak, Balón de Oro Africano 2025 y capitana de la selección marroquí, quien destaca el papel de las futbolistas marroquíes en la creciente popularidad de este deporte en el país.

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"El pueblo marroquí es un gran amante del fútbol, siempre nos apoya y está a nuestro lado. En las dos últimas ediciones de la Copa de África (organizadas en Marruecos) asistió una cantidad enorme de aficionados, con cifras de asistencia que nos permitieron hacer historia", explica Chebbak.

"Ver a tantos espectadores en las gradas demuestra la gran popularidad que hemos alcanzado entre el público", afirma durante la entrevista en el Complejo Mohammed VI de Fútbol, en las afueras de Rabat, considerado uno de los centros de alto rendimiento más modernos del continente africano.

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Aunque su profesionalización llegó más tarde que en otros países como Sudáfrica o Nigeria (la liga femenina se consolidó en Marruecos a partir de 2010), las ‘Leonas del Atlas’ han encadenado grandes éxitos.

La selección fue subcampeona en las dos últimas ediciones de la Copa Africana de Naciones femenina y, en 2023, hizo historia al convertirse en la primera selección femenina marroquí en disputar un Mundial, donde alcanzó los octavos de final tras superar la fase de grupos en su debut.

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Para Chebbak, el fútbol femenino en el país “va por el buen camino”, a juzgar por el salto que están dando también los clubes marroquíes, como el AS FAR Rabat, que en pocos años se ha impuesto como una de las grandes referencias del fútbol africano en finales continentales.

Además, destaca el apoyo de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) para proporcionar condiciones equiparables a las del fútbol masculino.

"El fútbol femenino en Marruecos ha experimentado una gran evolución. Los resultados que están obteniendo con las selecciones nacionales demuestran que todo el trabajo realizado durante estos años está dando frutos", destaca.

A sus 35 años, la internacional marroquí entrena estos días junto a otras 30 compañeras a las órdenes del técnico español Jorge Vilda para preparar la Copa Africana de Naciones femenina, que se disputará en Marruecos del 25 de julio al 16 de agosto.

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En un ambiente distendido, las jugadoras disfrutan de unos días de convivencia en la concentración mientras se preparan para el objetivo del verano: conquistar el título y clasificarse para el Mundial 2027.

Considerada una de las futbolistas más importantes de Marruecos, Chebbak ha sido una figura clave en el ascenso del fútbol femenino nacional. Hija del exinternacional marroquí Larbi Chebbak, la delantera ha liderado a las Leonas del Atlas en los momentos más importantes de su historia reciente.

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A lo largo de su carrera ha conquistado numerosos títulos con el AS FAR Rabat y, tras una breve experiencia en España con el Levante Badalona, actualmente milita en el Al Hilal de Arabia Saudí.

Chebbak ve el futuro del fútbol femenino marroquí garantizado y cree que cualquier niña puede soñar con dedicarse a este deporte sin que ese sueño parezca inalcanzable: "Hoy en día ya no es difícil que una niña practique fútbol. Las condiciones han mejorado mucho y ahora existen academias y secciones femeninas en grandes clubes".

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"Lo más importante es que las jóvenes perseveren, trabajen duro, confíen en sí mismas y en sus capacidades de hacer su sueño una realidad", concluye.

Fatima Zohra Bouaziz