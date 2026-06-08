Boeing comenzará la producción del 737 Max en una nueva línea de montaje en Seattle (EEUU) el 6 de julio

Boeing comenzará a fabricar nuevos aviones 737 Max en una cuarta línea de montaje final que inaugurará al norte de Seattle (Washington, Estados Unidos) el próximo 6 de julio, después de recibir recientemente 'luz verde' por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) para aumentar la producción de este modelo hasta las 47 unidades al mes.

"Vamos a añadir otra línea de producción. En realidad es una réplica exacta de lo que se ve en Renton", tal y como ha anunciado el consejero delegado del fabricante, Kelly Ortberg, en declaraciones a 'CNBC'.

La compañía estadounidense ha ido aumentando de forma constante la fabricación de su modelo estrella después de que la agencia estatal limitara la producción mensual a 38 unidades al mes en 2024, como consecuencia de un incidente a principios de ese año en relación al desprendimiento de un panel en pleno vuelo.

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"Estamos tratando de restablecer ese historial y creo que hemos hecho un buen trabajo al haber aumentado la producción en los últimos 18 meses y haber incrementado el ritmo de producción", ha valorado Ortberg, además.

Por tanto, esta cuarta línea de ensamblaje del 737 servirá como catalizador para producir 52 aeronaves de este tipo al mes, un ritmo que se espera que comience en 2027.

En lo que va de año, Boeing ha entregado un total de 190 aviones comerciales hasta abril, de los cuales 147 corresponden al 737 Max. Por pedidos, este tipo de aeronave acumula un total de 157 encargos, más de la mitad que la cifra total.

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De cara a su meta comercial en 2026, el fabricante estadounidense ya confirmó que no alterará su objetivo de entregar cerca de un 10% más sobre la cantidad de 2025, es decir, unas 660 entregas.