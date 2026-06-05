Quantica suma 81 proyectos públicos de autoconsumo fotovoltaico en los últimos tres años

Quantica ha participado en los tres últimos años en 81 proyectos públicos de autoconsumo fotovoltaico, que suman una potencia total superior a los de 8.884 kilovatios (kWp) y un volumen EPC acumulado de 6,63 millones de euros euros (IVA excluido), informó la compañía.

En concreto, los proyectos abarcan una amplia variedad de activos públicos, desde centros sanitarios, guarderías, colegios, universidades, edificios municipales, teatros, instalaciones deportivas, infraestructuras de transporte, servicios públicos esenciales a equipamientos administrativos.

En 2024, Quantica registró 40 proyectos vinculados a licitaciones públicas, con una potencia total de 2.488 kWp y un volumen EPC de 2,21 millones de euros, al año siguiente alcanzó 21 proyectos -con una potencia superior, de 3.140 kWp, y un volumen EPC de 2,84 millones de euros- y en este ejercicio todavía en curso ya suma 20 proyectos - 3.256,57 kWp y más de 1,5 millones de euros en volumen EPC-.

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Entre los proyectos más representativos figuran actuaciones para entidades como el Ajuntament de Súria, con el proyecto del Dipòsit salí de Súria; el Àrea Metropolitana de Barcelona, con Ecoparc 3 en Sant Adrià de Besòs; la Universitat Pompeu Fabra; la Universitat de Girona; la Universidad Pablo de Olavide; o el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, entre otros.

La cartera refleja una fuerte capilaridad, ya que Quantica ha desarrollado actividad pública en comunidades como Cataluña, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura e Islas Baleares, entre otras, acompañando a organismos públicos de diferentes tamaños y tipologías.

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El responsable de Licitaciones en Quantica, Raúl Samblás, destacó que para la compañía participar en estos proyectos "supone contribuir de forma directa a la electrificación de la estructura pública del país, revalorizando y protegiendo energéticamente sus infraestructuras y contribuyendo activamente a optimizar el gasto público: generan ahorros económicos para la administración y, en última instancia, para el conjunto de los contribuyentes".