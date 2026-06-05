PACMA pide a León XIV que condene los festejos taurinos celebrados en honor a santos y vírgenes durante su visita

El Partido Animalista PACMA ha remitido este viernes una carta a León XIV en la que le han solicitado su intervención ante la persistencia de espectáculos taurinos celebrados en honor a santos y vírgenes en España.

En su escrito, la formación ha apelado a la bula papal promulgada por San Pío V en 1567, conocida como De Salute Gregis Dominici, en la que se calificaban estos espectáculos como "crueles y viles" y se prohibía expresamente la celebración de corridas de toros en honor de santos o festividades de la Iglesia.

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La formación política sostiene que dicha bula "nunca ha sido derogada" y que "mantiene plena vigencia doctrinal". Por ello, pide al Papa que aproveche sus encuentros con representantes eclesiásticos e institucionales en España para recordar la posición histórica de la Iglesia respecto a este tipo de celebraciones y trasladar "un mensaje claro contra el maltrato animal".

"Es incompatible honrar a santos y vírgenes mediante espectáculos que implican sufrimiento, violencia y muerte para los animales. Confiamos en que Su Santidad contribuya a abrir una reflexión profunda sobre esta realidad", ha señalado el presidente nacional de PACMA, Javier Luna.

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De manera más general, la formación ha denunciado que cada año se celebran miles de festejos taurinos vinculados a festividades religiosas, en los que los animales son sometidos a "situaciones de sufrimiento extremo". En concreto, ha apuntado a la Feria de San Isidro de Madrid, los Sanfermines de Pamplona, la Feria de San Miguel de Sevilla, la Feria de Fallas de Valencia, la Feria de la Salud de Córdoba o la Feria del Corpus Christi de Granada.

De acuerdo con PACMA, los animales en estos eventos son "perseguidos, acosados, sometidos a distintas prácticas de maltrato e incluso sacrificados". Por otro lado, la formación también ha criticado la "estrecha vinculación existente entre determinados espacios taurinos y elementos de culto católico, como capillas ubicadas en plazas de toros, imágenes religiosas y la presencia de capellanes taurinos".

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