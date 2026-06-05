Líderes de la UE apoyan acelerar la ampliación a los Balcanes aunque difieren sobre la "integración gradual"

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han coincidido en la necesidad de acelerar el proceso de ampliación del bloque comunitario hacia los Balcanes, aunque no todos han respaldado la propuesta de Francia y Alemania de establecer una "integración gradual" con incentivos a los Estados candidatos.

En la cumbre UE-Balcanes que se celebra este viernes en Montenegro, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han presentado conjuntamente una propuesta de "integración gradual" que permitiría a los países candidatos tener acceso a programas, instituciones y mercados europeos a medida que vayan cumpliendo reformas concretas.

PUBLICIDAD

"Se trata precisamente de un proceso de integración gradual reforzada (...) Cuando un país ha avanzado y ha logrado integrar el acervo comunitario en un ámbito determinado, que pueda comenzar a integrarse en los formatos de la Unión Europea en ese ámbito", ha explicado el mandatario francés en declaraciones a los medios a su llegada a la cita.

Por su parte, Merz ha constatado que si el bloque "lleva ya 13 años sin admitir nuevos miembros" eso demuestra que "los incumplimientos también están del lado de la Unión Europea". "Eso es lo que queremos superar hoy", ha indicado el canciller de Alemania.

PUBLICIDAD

ESPAÑA, DE ACUERDO CON FRANCIA Y ALEMANIA

Entre los líderes que se han mostrado favorable a la propuesta franco-alemana se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha subrayado que España es "favorable a la ampliación" y que siempre ha pensado que "no puede haber una Unión Europea completa sin los Balcanes Occidentales dentro".

PUBLICIDAD

"Si se están produciendo avances en reformas internas por parte de estos países en algunas materias, ¿por qué no ir incorporándolos institucionalmente a estos países que llaman al acceso a la Unión Europea, en el Consejo Europeo, en estos debates? ¿Por qué no ir incorporándoles gradualmente, como es, por ejemplo, en el acceso al mercado interior?", ha espetado.

En la misma línea, el canciller de Austria, Christian Stocker, ha respaldado la propuesta señalando que su gobierno fue precisamente quien introdujo la idea de la integración gradual, y ha subrayado que el objetivo final debe seguir siendo "la plena membresía" para todos los candidatos.

PUBLICIDAD

Otro país favorable a la propuesta de París y Berlín ha sido Rumanía, cuyo presidente, Nicusor Dan, ha afirmado que está a favor "de cualquier tipo de integración" porque los países de los Balcanes "son vecinos" y es "una cuestión de seguridad".

El presidente de Lituania, Gitana Nauseda, ha considerado que existen "todas las condiciones previas" para que Montenegro --el país que va más avanzado en las negociaciones con la UE-- sea miembro "antes de 2030, quizás en 2028", y ha animado a agilizar la ampliación porque "hay un país muy descontento con este proceso, que es Rusia".

PUBLICIDAD

NO SE PUEDEN REBAJAR LOS ESTÁNDARES

Sin embargo, no todos los presentes han respaldado con el mismo entusiasmo la propuesta franco-alemana. Luxemburgo ha sido el más crítico, advirtiendo de que no se debe "crear una nueva etapa que prolongue el proceso" para países que ya están listos. Así su primer ministro, Luc Frieden ha defendido que para Montenegro y Albania la integración gradual no sería necesaria.

PUBLICIDAD

De su lado, el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha puesto el acento en la necesidad de no rebajar los estándares de acceso, advirtiendo de que no se pueden "comprometer los criterios" de adhesión "por razones geopolíticas" y "por muy compleja que sea la situación internacional".

En clave institucional, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin --país que ostentará la próxima la presidencia rotatoria del Consejo de la UE--, ha subrayado su compromiso con "acelerar todo lo posible" para eliminar los obstáculos al cierre de los capítulos pendientes en el proceso de adhesión de Montenegro, aunque ha evitado pronunciarse sobre la propuesta de Macron y Merz.

PUBLICIDAD

VON DER LEYEN DEFIENDE AGILIZAR LA AMPLIACIÓN

También en declaraciones a los medios antes de asistir a la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido la necesidad de que la ampliación de la Unión Europea sea "más rápida" y "creíble", esgrimiendo que es una apuesta "estratégica" y significará "más seguridad, prosperidad y un mayor peso de Europa en el mundo".

PUBLICIDAD

"La ampliación se basa en los méritos. Pero basarse en los méritos no significa ser lento. Tenemos que hacer el proceso de ampliación más rápido y más creíble. En otras palabras, si el país candidato cumple con las reformas, debe avanzar en el cierre y apertura de capítulos y grupos en su camino hacia la Unión Europea", ha defendido.

Respecto a la propuesta de integración gradual impulsada conjuntamente por Francia y Alemania, la presidenta comunitaria se ha limitado a decir que Montenegro y Albania "lo están haciendo muy bien" y que, como es un proceso basado en méritos, "se merecen avanzar y ser finalmente miembros de la Unión Europea".