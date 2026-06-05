La estadounidense Serena Williams competirá también en el cuadro de dobles en Berlín

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 'Grand Slams', también competirá en el torneo de Berlín, que se celebra del 13 al 21 de junio y se disputa sobre hierba, pero que lo hará en el cuadro de dobles y sin desvelar aún quién será su pareja, según confirmaron este viernes los organizadores.

"Cada torneo que añado a mi calendario ahora mismo es especial, y Berlín no es una excepción. Estoy emocionada por competir ante la afición alemana y seguir ganando impulso durante la temporada de hierba", declaró la jugadora americana, de 44 años y que el pasado lunes anunció su vuelta a los circuitos tras cuatro años retirada para competir en Queen's donde jugará el dobles con la joven canadiense Victoria Mboko.

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Por su parte, Markus Zoecke, el director del torneo de la capital alemana, recordó que "es quizás una oportunidad única de volver a ver a Serena Williams en la pista en Berlín", donde también estará la actual número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.