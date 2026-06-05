El español Máximo Quiles domina la práctica oficial en Balaton Park

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder del Mundial de Moto3, ha dominado la práctica oficial para el Gran Premio de Hungría de Moto3, disputado este viernes en el circuito de Balaton Park.

Quiles marcó dos vueltas rápidas, en la sexta y la undécima, que fueron suficientes para hacerse con el mejor tiempo de la categoría.

No tardó demasiado el líder del campeonato, Máximo Quiles, en rebajar el registro que por la mañana había acreditado como al más rápido al también español David Almansa (KTM), que regresaba a la competición tras una infección que sufrió antes de la carrera de Italia y que le tuvo hospitalizado casi hasta viajar a Hungría.

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Quiles rodó en 1:46.638, tiempo con el que rebajaba el registro que estableció por la mañana Almansa en 1:46.956 y aún mejoró ese tiempo cinco vuelta más tarde, en la undécima, al completar el giro en 1:46.296, secundado por David Muñoz (KTM) y el propio David Almansa.

Álvaro Carpe (KTM), que era cuarto en la tabla de tiempos, sufrió un percance en la entrada de la curva nueve en la que se fue por los suelos, aunque con la suerte de que el motor de su KTM no se paró y pudo regresar sobre la misma a su taller para reparar cuanto antes los daños.

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Quiles se mantuvo al frente de la clasificación casi en todo momento, encorajinado por el mal resultado de la carrera de Italia, en la que fue undécimo, su peor resultado de la temporada, como también Adrián Fernández, quien tuvo que salir a pista sabiendo que había sido penalizado con la descalificación en todos los grandes premios de la temporada salvo el de Italia.

Su equipo había abierto los dos motores que ha empleado en lo que va de temporada, al detectar los responsables técnicos del campeonato que los precintos y sellos que se colocan para evitar la manipulación de los motores, habían sido alterados.

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Aun así, Adrián Fernández supo sobreponerse a la adversidad para ascender en la última parte de la práctica oficial hasta la tercera posición, si bien en el tramo final de la misma descendió hasta el séptimo puesto a poco más de seis décimas de segundo de Quiles.

Con Máximo Quiles como el referente de la categoría, tras él se situaron el indonesio Veda Pratama (Honda), los españoles David Almansa y David Muñoz (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda), el irlandés Casey O'Gorman (Honda), Adrián Fernández, el finlandés Rico Salmela (KTM), Guido Pini (Honda) y Marco Morelli (KTM), en las diez primeras posiciones.

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También lograron el pase a la segunda clasificación directa el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), el italiano Matteo Bertelle (KTM), Álvaro Carpe (KTM) y el surafricano Ruche Moodley (KTM).

Obligados a pasar por la primera clasificación estarán los españoles Jesús Ríos (Honda), Joel Esteban (KTM), o Adrián Cruces (KTM), el malasio Hakim Danish (KTM), el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) o los japoneses Zen Mitani (Honda) y Ryusei Yamanaka (KTM). EFE

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