Agencias

EEUU bloquea el paso a 129 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de los puertos iraníes

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El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este viernes que ha bloqueado el paso a 129 buques mercantes en el estrecho de Ormuz en cumplimiento con el cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto.

"Las fuerzas estadounidenses han desviado 129 buques mercantes y han inmovilizado a 6 para garantizar el cumplimiento de la normativa", ha informado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en sus redes sociales.

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.

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