(Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 4 de junio

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 4 de junio de 2026:

1.-08.45 horas: En Zaragoza, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, informa sobre un asunto de actualidad, en la sala de prensa del Pignatelli.

2.-09.00 horas: En Luxemburgo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI).

3.-09.30 horas: En Madrid, la Cadena SER celebra 'Seremos', una jornada para reflexionar sobre el futuro de la sociedad, con la participación de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (11.10 horas). Asiste la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Hasta las 18.25 horas, en el Espacio Larra (C/ de Larra, 14).

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4.-10.00 horas: En Mérida, nueva jornada del juicio contra David Sánchez. Declaración del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo.

5.-10.00 horas: En Madrid, pleno de la Asamblea (Plza. de la Asamblea s/n).

6.-11.00 horas. En Madrid, Guardia Civil convoca una visita el dispositivo de seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para la llegada del Papa León XIV.

7.-11.30 horas: En Arteixo, presentación de resultados de Corporación Hijos de Rivera. A las 10.00 horas, recepción y visita guiada a la fábrica (sin gráficos). Fábrica del polígono de Morás.

8.-12.00 horas: En Zaragoza, la alcaldesa, Natalia Chueca; y la vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, asisten al acto de la festividad de Nuestra Señora del Portillo, patrona de la Policía Local de Zaragoza, en la Sala Mozart del Auditorio.

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9.-13.00 horas: Imágenes de la lona colocada por el candidato a la presidencia del Real Madrid CF, Enrique Riquelme, en la zona de Diego de León.

10.-13.00 horas: En Madrid, declaraciones del Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

11.-13.15 horas.- En Bruselas, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene una reunión con el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen. Edificio Berlaymont. Calle de la Ley, 200.

12.-14.00 horas: En BILBAO, el expresidente del Gobierno José María Aznar presenta su libro 'Orden y libertad'. El eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, será el encargado de presentar a José María Aznar. En la Sociedad Bilbaina (calle Navarra,1). Nota: La intervención de Aznar será grabada y se enviará a los medios de comunicación una vez finalizado el acto.

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13.-17.30 horas: En Palma, rueda de prensa de la seleccionadora de fútbol femenino, Sonia Bermúdez, y la jugadora, Mariona Caldentey.

14.-18.00: Imágenes de la Plaza de Lima de Madrid preparada para la visita del Papa León XIV.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv