Reino Unido convoca al embajador ruso en protesta por oleada de ataques y el impacto de un dron en Rumanía

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha convocado este miércoles al embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, después de la "brutal" oleada de ataques contra civiles en Ucrania, que se suma a los incidentes como el impacto de un dron ruso en un edificio residencial en Rumanía, país miembro de la OTAN, dejando dos personas heridas la semana pasada.

"El último y brutal bombardeo de civiles en Ucrania por parte de Rusia se produce tras su violación del espacio aéreo de la OTAN la semana pasada, alcanzando un edificio residencial en Rumanía. Herir a civiles inocentes en territorio de la OTAN es inaceptable y un sombrío recordatorio de la amenaza que los civiles ucranianos se ven obligados a soportar a diario", ha señalado en un comunicado.

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La cartera de Exteriores británica ha trasladado a Kelin la condena "enérgica" de Londres sobre lo que considera una "grave escalada". "Rusia sigue mostrando un desprecio flagrante por la vida de los civiles, disparando cientos de drones y misiles contra Ucrania y amenazando a sus vecinos", ha argüido.

De la misma forma, ha tildado de "irresponsables e injustificadas" las recientes advertencias a diplomáticos para que abandonen la capital de Ucrania, Kiev, en medio del incremento de los ataques rusos. "Reino Unido se mantiene firmemente con Ucrania, Rumanía y todos nuestros aliados de la OTAN, y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", ha zanjado.

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El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, confirmó el pasado fin de semana que la aeronave no tripulada que dejó dos heridos al impactar el viernes en la ciudad de Galati es de origen ruso tras un informe técnico elaborado por los investigadores.

Bucarest acusó a Rusia de ser el "único responsable" del incidente, el más grave en territorio rumano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania desatada en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin y el primero de este tipo con heridos en suelo de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

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