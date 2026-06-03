Oviedo evita apoyar a Cepeda o De la Espriella en segunda vuelta presidencial colombiana

Bogotá, 3 jun (EFE).- El economista colombiano Juan Daniel Oviedo, que fue candidato a la Vicepresidencia en la fórmula de la uribista Paloma Valencia, evitó este miércoles respaldar a alguno de los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta presidencial, pese a que la excandidata anunció su apoyo al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

La noche del domingo, tras conocerse los resultados de la primera vuelta, Valencia expresó públicamente su respaldo a De la Espriella, una posición a la que también se sumó el expresidente Álvaro Uribe, fundador y máximo líder de su partido, el Centro Democrático.

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Sin embargo, Oviedo no se pronunció la noche electoral y este miércoles optó por no adherirse a ninguna de las dos campañas, alejándose de la posición expresada por Valencia y otros dirigentes del partido.

"La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso", afirmó Oviedo en un video publicado en sus redes sociales, en referencia a la segunda vuelta que enfrentará a De la Espriella con el izquierdista Iván Cepeda.

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La fórmula integrada por Valencia y Oviedo obtuvo 1,6 millones de votos (6,92 %) en la primera vuelta del pasado domingo, por detrás de De la Espriella, que alcanzó 10,3 millones de sufragios (43,74 %), y de Cepeda, que obtuvo 9,6 millones (40,90 %).

El economista reconoció que la propuesta política que representó junto a Valencia no logró convencer a una mayoría de votantes y admitió que su apuesta por un Gobierno de transición y de consensos "fracasó".

"Como colombiano lo que defiendo es que se respete la democracia", añadió Oviedo, quien también aseguró que el país no merece un Gobierno que "desconozca los resultados electorales, discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, ponga en riesgo la estabilidad institucional o pretenda destruir a quien piense distinto".

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Sin mencionar directamente a ninguno de los dos candidatos que continúan en la contienda, el excandidato reclamó que el país conozca con mayor profundidad sus propuestas y criticó el protagonismo que han adquirido las negociaciones políticas entre campañas.

"La responsabilidad no está en una reunión privada mía. Hoy lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores", afirmó.

Este miércoles está previsto que se conozcan también las posiciones que los excandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Claudia López adopten de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.