Mariló Montero revela si Rocío Crusset y Charlie Schein quieren ser padres tras su romántica boda

Todavía en una nube de felicidad tras asistir a la boda de su hija Rocío Crusset y Charlie Schein en Nueva York el pasado sábado, y tras su comentado encuentro con la Reina Letizia en el Palacio de La Zarzuela este martes, Mariló Montero ha vuelto al trabajo en 'Espejo Público' y, con la simpatía que la caracteriza, ha revelado nuevos detalles sobre el que confiesa que fue uno de los días más especiales de su vida, confirmando además que tras darse el 'sí quiero' -y siguiendo los pasos de su hermano Alberto Herrera y Blanca Llandres-, la modelo quiere formar enseguida su propia familia con el financiero norteamericano.

"Estamos muy felices porque la boda ha sido preciosa, tal y como la habían planeado prácticamente. Vamos, al 100%, y están contentos por cómo ha sucedido todo y, chica, son días de felicidad para la familia. Lo hemos disfrutado muchísimo, ¿qué os vamos a decir? Cuando llega una boda a casa siempre da mucha felicidad a todos los miembros de ella" ha reconocido, confesando que para ella ha sido "muy bonito ver a tus hijos que se casan enamorados, que construyen una familia convencidos y que empiezan un proyecto familiar propio. Y es un orgullo ver que como padres te da mucha satisfacción el poder decir que lo hemos hecho bien. Entonces a mí me gusta mucho ver, eso, que lo que ten proyectado yo cuando fui madre pues ahora se ve que es un hecho efectivo".

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A pesar de la discreción con la que ha querido vivir su boda, Rocío ha compartido en redes sociales varias imágenes desvelando así su secreto mejor guardado, su precioso vestido de novia, que como ha explicado su madre "lo diseñó ella, lo confeccionó con una diseñadora que se llamaba Christy Rilling que hizo para Michelle Obama diseños, para Bruce Springsteen, que es un nombre muy, muy prestigioso allí en Estados Unidos, y es un vestido tan delicado, es tan bonito..." "Yo cuando lo vi en la primera prueba, que yo pude verlo ahí en Nueva York, me emocionó muchísimo. Es curioso que, viendo a mi hija como modelo tantísimo tiempo, yo creo que no la recuerdo de novia, ¿no? Y ver que era su vestido para su boda me emocionó especialmente" ha expresado.

Rivalizando en elegancia con Rocío, la propia Mariló, que deslumbró con un diseño bicolor rosa y rojo de Sybilla, que como nos ha contado "para mí es un valor seguro": "Es muy original, tiene ese vínculo también neoyorkino, la combinación de colores me gusta mucho. Hace unas asimetrías que rompen un poco con la imagen tradicional para vestirte para una boda y también estuvo Rocío muy pendiente de ello entonces trabajamos muy a gusto Sybilla, la sastrería y la costurera y nosotras. Y la verdad que estoy siempre muy cómoda con ella y a mí me resulta un éxito siempre trabajar con ella".

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Un enlace en el que no faltaron guiños a España, ya que como ha apuntado "aunque sea una boda neoyorquina, tenía que tener espíritu español, como no podía ser de otra forma, ¿no? Hubo jamón, manzanillas, sevillanas y mucho amor". "Nueva York es una ciudad apasionante. A mí me gusta muchísimo y me resulta muy cómodo el poder vivir la cotidianeidad del día neoyorquino. Y eso a Carlos también le ha gustado siempre Nueva York muchísimo" ha asegurado ante la emoción de su exmarido en la boda de su hija, ya que también fue en la Gran Manzana donde el locutor dio el 'sí quiero' a Pepa Gea en 2022.

El gran ausente, su nieto Marcos, que nació el pasado 6 de marzo y al que sus padres Alberto y Blanca prefirieron dejar en Sevilla al cuidado de su abuela materna al ser un viaje tan largo. "Ellos han sido los que estaban echándole más de menos. Yo no he podido bajar a verlo porque imagínate, se me ha hecho bola en el trabajo, pero me voy de cabeza enseguida a verle aunque todos los días me mandan vídeos del nene y le vemos evolucionar día a día. Tengo muchas ganas de comérmelo porque está cogiendo... Hace tres meses ya y está cogiendo morcillicas. Tú sabes, ¿no? Cuando se ponen los bracitos y las piernitas de mordisquitos, de ñam ñam. Me encanta" ha confesado la orgullosa abuela.

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La gran pregunta tras su boda es, ¿quieren Rocío y Charlie convertirse pronto en padres o disfrutarán un tiempo del matrimonio? Como ha revelado Mariló entre risas, "han salido tanto Alberto como Rocío, y Blanca y Charlie, sus respectivas parejas, quieren tener familia. Y familia ya veremos si numerosa. Sí, sí".