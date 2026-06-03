Frederiksen presenta su nueva coalición de Gobierno en Dinamarca con cuatro formaciones y 21 ministros

La primera minista danesa, Mette Frederiksen, ha presentado este miércoles su nuevo Gobierno de coalición que integra al Partido Moderado y a las fuerzas progresistas Izquierda Verde y Partido Social Liberal, en un Ejecutivo que cuenta con 21 ministros, con más mujeres que hombres y que deja fuera a figuras socialdemócratas especialmente conocidas por su dureza en cuanto a la política migratoria.

"Por primera vez en la historia de Dinamarca, hay más ministras que ministros", ha afirmado la primera ministra en el primer día del nuevo Ejecutivo. Se trata de la tercera coalición que liderará y está más escorada a la izquierda, tras abandonarla los liberales de Venstre, que liderarán la oposición.

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Frederiksen ha mostrado su orgullo por la formación del nuevo Ejecutivo y expresado su "optimismo" pese a la agitación geopolítica, prometiendo una "una Dinamarca más verde y segura". "Tendremos control sobre la política de inmigración", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario 'Berlingske'.

Precisamente, la cuestión migratoria marca la formación del Gobierno, después de que la líder socialdemócrata haya indicado que la nueva coalición tiene la intención de seguir con las políticas "estrictas". Pese a todo, relega al hasta ahora ministro, Kaare Dybvad, que será sustituido por Morten Bodskov, antiguo ministro de Justicia y actual titular de Industria, al que se le atribuye un perfil más suave.

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Igualmente destaca el intercambio de carteras entre Peter Hummelgaard, que asume Finanzas, y Nicolai Wammen, que se queda Justicia, en un cambio que Frederiksen justifica en que quería que todos los ministros socialdemócratas cambiaran de responsabilidades pero que se interpreta como un impulso a Hummelgaard ante la futura sucesión.

Sobre esa posible carrera, la dirigente socialdemócrata, en el poder desde 2019, ha valorado que ambos políticos tengan experiencia en política económica y de seguridad, sin decantarse por ningún candidato.

Los otros pesos pesados del Ejecutivo serán la nueva ministra de Economía y del Interior, Pia Olsen Dyhr, de Izquierda Verde, mientras que el líder del Partido Social Liberal, Martin Lidegaard, asumirá la cartera de Empresa y Competitividad, y el líder de los 'moderados', Lars Lokke Rasmussen, seguirá como titular de Exteriores.

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En total, la nueva coalición integra a nueve ministros socialdemócratas, mientras que Izquierda Verde cuenta con cinco cargos, los 'moderados' tienen cuatro y los 'socialiberales', tres.

GROENLANDIA APLAUDE LA FORMACIÓN DE GOBIERNO

Por su lado, el primer ministro de Groenlandia --territorio autónomo bajo jurisdicción de Dinamarca--, Jens-Frederik Nielsen, se ha mostrado satisfecho con la formación del Gobierno danés, insistiendo en que la gente esperaba este paso tras las elecciones celebradas a finales de marzo.

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"Ha sido un proceso muy largo. No voy a interferir en cómo se desarrollan las negociaciones danesas, pero necesitábamos un gobierno dada la situación de política exterior en la que nos encontramos", ha afirmado el dirigente de la isla sobre la que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene ambiciones expansionistas.