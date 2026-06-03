El brent aminora la subida a casi un 1,5 % y el barril supera los 97 dólares

(Actualiza EC3187 con datos al cierre de los parqués europeos)

Madrid, 3 jun (EFECOM).- El petróleo brent para entrega en agosto aminora la subida cerca del 1,5 % este miércoles y el precio del barril supera los 97 dólares, mientras Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques militares, lo cual dificulta las negociaciones de paz.

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Al cierre de las negociaciones bursátiles europeas, el brent, el crudo de referencia de Europa, se alza el 1,41 %, en el mercado de futuros de Londres, hasta los 97,35 dólares el barril.

A las 12:00 horas (10:00 GMT), el precio del crudo del Mar del Norte se situó en 98,99 dólares, lo cual representaba una subida de más del 3,1 %.

En la víspera, el crudo ya repitió ascensos tras encarecerse el 1,02 %, un incremento más moderado que el registrado el pasado lunes, cuando superó el 3 %, y, con la de hoy, podría encadenar tres sesiones consecutivas al alza.

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Estos movimientos surgen después de que Irán informase de que había detenido las negociaciones indirectas con Washington como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Este miércoles, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que atacó a un buque de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa del país norteamericano contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz, en una nueva ronda ofensiva de ambas partes.

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Asimismo, Baréin afirmó que sus defensas antiaéreas han interceptado tres misiles y varios drones lanzados por Irán contra el país árabe del golfo Pérsico, poco después de que un ataque similar provocara "heridos e importantes daños" en el aeropuerto internacional de Kuwait.

Las autoridades kuwaitíes han suspendido los vuelos en una de las terminales del aeropuerto tras el ataque.

Esta tarde Trump no descartó mantener el bloqueo que impuso sobre el estrecho de Ormuz hasta el Día del Trabajo (7 de septiembre), aunque avanzó que lo ve "poco probable".

En el caso del petróleo intermedio de Texas, referente para el mercado estadounidense, su precio también avanzaba un 1,74 %, hasta los 95,16 dólares el barril.

Por su parte el gas natural europeo, que se negocia en el mercado TTF de Países Bajos, subía un 2,85 %, hasta los 49,401 euros el megavatio hora.