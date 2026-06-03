Bruselas se fija 2035 para convertir a la UE en líder mundial de la observación oceánica ante el abandono de EEUU

La Comisión Europea ha adoptado este miércoles la iniciativa 'OceanEye', dotada con 92 millones de euros procedentes del programa Horizonte Europa, con el objetivo de posicionar a la Unión Europea como principal proveedor mundial de inteligencia oceánica y contribuir con un 35% al sistema global de observación de los océanos para 2035.

Esta dotación presupuestaria, que servirá de catalizador para alcanzar las metas de 2035, se desglosará en tres ejes clave: 50 millones de euros para reforzar el sistema global de observación 'in situ' (sensores y boyas), 12 millones para garantizar la resiliencia de los flujos internacionales de datos y otros 30 millones destinados a impulsar la innovación tecnológica a través del Consejo Europeo de Innovación (EIC, por sus siglas en inglés).

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Según ha explicado el Ejecutivo comunitario, esta inversión busca revertir la actual falta de conocimiento sobre el medio marino, del cual solo se ha explorado y mapeado un 5%, convirtiendo la observación oceánica en una "infraestructura esencial" para la seguridad y la autonomía estratégica de la Unión.

"Aunque el océano cubre el 70% de la superficie terrestre, hasta hoy solo se ha cartografiado y explorado el 5% de él. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre nuestro océano. Por eso la observación oceánica es necesaria para nosotros por múltiples razones", ha afirmado durante una rueda de prensa desde Bruselas el comisario europeo de Pesca y Oceános, Costas Kadis.

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El comisario ha enumerado entre esas razones la protección y restauración de los ecosistemas marinos, el impulso a la competitividad de la economía azul, el refuerzo de la resiliencia de las comunidades costeras ante fenómenos meteorológicos extremos, o la contribución a la seguridad y la defensa marítimas, entre otros motivos.

Por ese motivo, "ahora que hay señales extremadamente preocupantes al otro lado del Atlántico" --de Estados Unidos--, "sobre el desmantelamiento del sistema de vigilancia oceánica", ha defendido que la UE debe asumir ese liderazgo para evitar que es colapse por falta de financiación y coordinación.

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UNA OPORTUNIDAD PARA LIDERAR LA OBSERVACIÓN MARINA

Según Kadis, 'OceanEye' "no podría anunciarse en mejor momento", ahora que Estados Unidos "ya no presta atención a estas actividades" y por tanto "existe una brecha" que la Unión tratará de cubrir en parte con esta iniciativa.

"A partir de mañana comenzamos nuestros esfuerzos para atraer el apoyo de terceros países afines, de instituciones y organizaciones internacionales, y de fundaciones filantrópicas (...) para cubrir así al menos parte del vacío que generará la postura de Estados Unidos", ha detallado sobre otra de las patas del plan, la creación de una alianza internacional de apoyo al Sistema Mundial de Observación de los Océanos.

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También se ha pronunciado al respecto durante la rueda de prensa la comisaria de Innovación e Investigación, Ekaterina Zaharieva, que ha opinado que no es una vacío, sino más bien "una gran oportunidad para la Unión Europea".

"Europa puede liderar en tecnología, crear un mercado y empresas que lleguen a valer miles de millones. Y esta dimensión de investigación e innovación establece una gobernanza clara para no duplicar esfuerzos, sino unir y alinear mejor nuestras inversiones. Ese es, creo, el objetivo de esta iniciativa", ha indicado.

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Zaharieva ha puesto como ejemplo que la inversión en la observación marina representa una oportunidad económica de primer orden, ya que cada euro invertido en sistemas de observación genera un retorno de entre 5 y 6 euros en beneficios económicos y sociales para la economía azul, la seguridad y la resiliencia costera.

USO DE SATÉLITES Y SENSORES PARA LA TOMA DE DECISIONES

En el plano operativo, la iniciativa prevé consolidar un Gemelo Digital del Océano (DTO), una representación virtual que integrará datos de satélites y sensores submarinos que permita realizar simulaciones predictivas antes de tomar decisiones sobre actividades económicas, como la instalación de parques eólicos, o planes de conservación, con la idea de que esté en funcionamiento en 2030.

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Esta infraestructura tecnológica se complementará con un nuevo marco legal, la Ley del Océano (Ocean Act, en inglés), que la Comisión presentará a finales de 2026 para coordinar la recopilación de datos y reducir la fragmentación actual entre los Estados miembro.

Más allá de la ciencia, la iniciativa tiene un componente estratégico de seguridad, orientado a mejorar la vigilancia y protección de infraestructuras críticas submarinas, como cables de datos y redes energéticas, frente a amenazas híbridas.

También prevé acercar la importancia del océano a la ciudadanía creando un laboratorio de la 'Nueva Bauhaus Europea' para comunidades costeras e islas, que utilizará el arte y la educación para fomentar el vínculo emocional de los europeos con el mar, según ha detallado Bruselas en su comunicado.

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