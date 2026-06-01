Registrado un ataque contra un carguero al sureste de Irak, en el golfo Pérsico

El centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha denunciado este lunes que un carguero ha sido atacado frente a las costas de Irak, a pocos kilómetros del puerto de Umm Qasr, en el golfo Pérsico.

"Hemos recibido un informe de un incidente a 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sureste de Umm Qasr, Irak. Un buque de carga que transitaba por el golfo Pérsico sufrió una fuerte explosión tras el impacto de un proyectil desconocido en su costado de estribor", ha indicado el UKMTO en un comunicado.

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Así, ha señalado que de momento se desconoce el posible "impacto medioambiental" que pueda tener y ha aclarado que las autoridades pertinentes ya se encuentran investigando el ataque. "Se recomienda a los buques que naveguen con precaución e informen a UKMTO de cualquier actividad sospechosa", ha añadido.