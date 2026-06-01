La inflación en Perú cayó un 0,25% en mayo, aunque subió un 3,53% en un año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Perú cayó un 0,25% en mayo en relación con el mes anterior, lo que se tradujo en una variación acumulada hasta el quinto mes del año del 3,27% y del 3,53% en comparativa interanual, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Del informe técnico publicado se desprende que el retroceso responde, principalmente, a la caída de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,76%) y del transporte (-0,26%).

Por el contrario, repuntó el coste del alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,95%), de los restaurantes y hoteles (0,60%) y el ocio y cultura (0,35%).

Cabe recordar que el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió en mayo mantener los tipos de interés en el 4,75% por octavo mes consecutivo, mientras que la inflación se aceleró al 4% en abril desde el 3,8% de marzo.

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