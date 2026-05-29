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Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumanía y se ofrece para una "investigación objetiva"

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado dudas de que el dron que se ha estrellado esta pasada noche en Rumanía sea de procedencia rusa y se ha ofrecido a ordenar una "investigación objetiva" del primer incidente de este tipo con heridos en suelo de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

"Rusia está dispuesta a llevar a cabo una investigación objetiva si se le entregan los restos del dron que se estrelló en Rumania", ha manifestado Putin en su primera reacción a lo ocurrido, durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias rusa TASS.

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El presidente ruso ha considerado imprescindible que esta investigación tenga lugar porque "nadie puede afirmar con certeza cuál es el origen del dron hasta que se examinen los restos" y recordado que no sería la primera vez que un dron ucraniano se estrella en un país vecino.

"Los drones ucranianos han sobrevolado varios países, y la primera reacción siempre ha sido que los rusos están atacando", ha añadido a este respecto el presidente ruso sobre la explosión en la ciudad de Galati, que ha disparado el nivel de alerta entre los socios de la Alianza Atlántica.

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