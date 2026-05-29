La SEC propone derogar las normas de divulgación de riesgos climáticos, impulsadas por Biden

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha propuesto este viernes la derogación de normas que obligan a las empresas a proporcionar cierta información relacionada con el clima en sus registros e informes anuales al considerarlas "excesivamente onerosas y costosas".

Las normas, impulsadas durante la presidencia de Joe Biden y aprobadas en marzo de 2024, exigen a las empresas cotizadas una divulgación detallada sobre asuntos relacionados con el clima, incluyendo emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de los riesgos climáticos y los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos en sus cuentas, aunque nunca han llegado a entrar en vigor, ya que el 4 de abril de 2024 su aplicación fue suspendida a la espera de una resolución judicial.

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Asimismo, en marzo de 2025, ya con Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca, la SEC votó a favor de poner fin a sus esfuerzos legales en defensa de dichas normas para la divulgación de los riesgos climáticos de las empresas.

De tal manera, la CNMV estadounidense ha propuesto "derogar en su totalidad las normas de divulgación climática", ya que exceden el alcance de su competencia legal y, aún teniendo la facultad de adoptar dichas normas definitivas, considera que existen razones de política pública independientes y convincentes para derogarlas por completo.

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En este sentido, la SEC sostiene que las reglas "son innecesarias e incompatibles" con un enfoque de divulgación específico para cada entidad registrada, basado en la materialidad, que mejor sirve a los intereses de las entidades registradas y los inversores.

Asimismo, considera que se desvían considerablemente de las consideraciones de política pública contempladas en las leyes federales de valores, mientras que imponen costes sustanciales a las empresas cotizadas y a sus accionistas que no se justifican por los beneficios informativos que puedan brindar a algunos inversores.

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"Debemos centrarnos en lo que nos corresponde, dejar que la Agencia de Protección Ambiental haga su trabajo y nosotros seguiremos con el nuestro", ha comentado el presidente de la SEC, Paul Atkins, en declaraciones a la cadena Fox Business.