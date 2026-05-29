Iñigo Pérez confirma su marcha del banquillo del Rayo Vallecano tras dos temporadas y media

El entrenador español Iñigo Pérez ha comunicado este viernes en rueda de prensa que deja el banquillo del Rayo Vallecano tras más de dos temporadas al frente en las que ha conseguido la permanencia, una clasificación europea y meter al club madrileño en la primera final de su historia.

Así, el técnico navarro deja el club dos temporadas y media después de su llegada. Y lo hace después de un curso histórico en el que, además de salvar al equipo, lo ha llevado a disputar la primera final de su historia, la de la Conference League. Un hito al que se suma precisamente dicha clasificación europea lograda el pasado curso, que fue la primera para el Rayo Vallecano vía Liga después de la de 2000-2001 en la Copa de la UEFA, entonces agraciado por un sorteo por el juego limpio. Ahora, se espera que en los próximos días anuncie su destino para la próxima temporada.

PUBLICIDAD

Iñigo Pérez, que había sido asistente en la etapa de Andoni Iraola, al que no pudo acompañar en su marcha al Bournemouth inglés por problemas con su permiso de trabajo, llegó al conjunto vallecano el 14 de febrero de 2024 como sustituto de Francisco Rodríguez y con el Rayo Vallecano habiendo ganado uno de sus últimos 14 partidos. Con mucho sufrimiento, logró mantener al equipo, con cinco puntos de ventaja sobre el descenso.

En cambio, su dos siguientes temporadas completas fueron mucho más positivas y Pérez, que siempre tuvo una perfecta sintonía con su vestuario, no sólo logró la permanencia en la 24-25 sino que además clasificó al conjunto franjirrojo para disputar la Conference League y fue renovado por una campaña.

PUBLICIDAD

Y en esta recién acabada, le volvió a salvar, con holgura, llegó a la última jornada con opciones de repetir presencia europea y le dirigió hacia la primera final, la de la Conference League, de la historia del club vallecano, perdida el pasado miércoles por 1-0 ante el Crystal Palace inglés

En total, el joven técnico navarro de 38 años ha dirigido 112 partidos, consiguiendo tres permanencias, una clasificación para la Conference League y un subcampeonato de dicha competición. Además, con los 52 puntos de la pasada campaña, se quedó a uno de igualar el mejor registro del club en su historia en Primera División.

PUBLICIDAD