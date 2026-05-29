Iberia aterriza un año más en la Feria del Libro de Madrid para promover la literatura iberoamericana

Iberia acude un año más a la Feria del Libro de Madrid con la vuelta de su espacio 'Talento a bordo', que acogerá la iniciativa 'La cabina del libro', con el fin de dar visibilidad a proyectos editoriales y promover la literatura iberoamericana mediante conversaciones con autores y editores que trabajan con la palabra a ambos lados del Atlántico, según un comunicado.

Así, participarán escritoras como Salomé Esper, una voz emergente de la narrativa argentina contemporánea; Irene Pujadas, editora y ganadora del Premio Ciudat de Barcelona 2021 por su libro de cuentos 'Els desperfectes'; Beatriz Serrano, periodista y finalista del Premio Planeta en 2024 con su novela 'Fuego en la garganta'; Laura Fernández, una de las firmas más respetadas del periodismo cultural en España y premio El Ojo Crítico de Narrativa con 'La señora Potter no es exactamente Santa Claus'; y Raquel Peláez, subdirectora de la revista S Moda y autora de 'Quiero y no puedo: una historia de los pijos en España'. También pasará por el espacio el cómico y actor Joaquín Reyes.

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Desde la aerolínea ha destacado que la feria de este año propone una programación "atravesada" por el humor, la sátira y la ironía como "formas de lectura crítica", reuniendo en Madrid a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el humor gráfico, el pensamiento y la creación escénica.

"Iberia es embajadora de la cultura española e iberoamericana en cualquiera de sus expresiones en medio centenar de países a los que vuela. Desde hace 99 años, apoya a los talentos que han llevado la cultura en español hasta lo más alto", ha valorado la propia compañía, además.

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