Jaime Lorente, "bendecido" porque su aniversario de boda con Marta Goenaga coincide con la visita del Papa

A pocos días de celebrar su primer aniversario de boda con Marta Goenaga -con la que tiene dos hijos en común, Amaia (4) y Luca (3)- una fecha muy especial, el 6 de junio, porque coincide con la histórica visita del Papa León XIV a España, Jaime Lorente ha sido uno de los invitados a la fiesta con la que Mó de Multiópticas ha presentado su nueva colección en su 'Casa Mó' y, además de esta coincidencia 'mágica' nos ha hablado de su profunda fe y de su felicidad al lado de su mujer, que como ha confesado no comparte su religiosidad con él.

"Se cumple un añito de mi boda. Justo se lo decía ayer a mi mujer, el 6 de junio hacemos un año de casados, tenemos que hacer algo. Porque encima no nos pudimos ir de viaje de novios, que lo tenemos para septiembre, o sea que bueno, algo nos inventaremos" nos ha contado con una sonrisa, reconociendo que el hecho de que ese día -"que cayó en Pentecostés"- el sumo Pontífice llegue a Madrid es una señal de que están "bendecidos".

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"Estoy viendo a ver si voy a la misa que será en Cibeles" ha revelado, reconociendo que está "orgulloso" de defender su fe. "Me parece que es algo que hace muchísimo bien, mal no hace. No deja de ser verdad que hay gente mala dentro de eso, pero malos hay en todos sitios. Yo he hecho un ejercicio de honestidad, estoy muy a gusto y muy afinado con lo que pienso y con lo que siento" ha apuntado, admitiendo que aunque le gustaría que León XIV le recibiese en audiencia "soy realmente vergonzozo aunque no lo parezca. Creo que por eso somy actor, porque actuando como tenemos esta segunda piel, nos atrevemos a hacer cosas que en la vida no".

Ante las críticas por hablar abiertamente de su religiosidad, Jaime asegura que "todo el mundo tiene derecho a criticar, a opinar, yo me considero que soy un buen tipo, o por lo menos intento serlo. Cosas que son muchas, pero no soy practicante porque quiero odiar a nadie, ni hacerle mal a nadie. Entonces, si hay alguien que le sienta mal que yo sea creyente, pues ya lo siento".

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Y, como ha desvelado para nuestra sorpresa, Marta no comparte su fe: "Nos casamos por la iglesia pero mi mujer no es creyente. Bueno, con mucho respeto, porque mi mujer respeta profundamente mis creencias. Conciliamos mucho y nos comunicamos mucho mi mujer y yo, que es lo más importante".

Dejando en el aire si vuelve 'La casa de papel' como se ha especulado, el actor se ha pronunciado sobre la reciente maternidad de su compañera en la serie Úrsula Corberó. "Le deseo lo mejor, lo más bonito del mundo y espero que sean súper felices. Es que además ella tiene una esencia de tipa feliz. Y ya en maternidad ojalá y deseo que esté tan contenta como es. porque aparte de mi mujer ser padre es lo mejor que me ha pasado" ha confesado.

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