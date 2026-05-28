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Argentina tira de Messi y nueve novedades para el Mundial 2026

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dio este jueves su lista de 26 convocados para el Mundial 2026, liderada por Leo Messi y con hasta nueve jugadores que no estuvieron en la consecución del título de hace cuatro años en Catar.

La Asociación del Fútbol Argentino y las redes sociales de la selección desvelaron la lista de Scaloni a través de un video. El preparador de la albiceleste, el mismo que llevó a la Argentina a su tercera estrella, primera desde 1986, tiró de Messi como no podía ser de otra manera, pese a sus 38 años y su último susto físico.

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El campeón de la MLS con Miami jugará su sexto Mundial, que arranca el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Del mismo modo, Argentina, que está encuadrada en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, tendrá la base del equipo campeón en Catar, aunque debutarán ocho jugadores en un Mundial, y vuelve un Gio lo Celso que estuvo en Rusia 2018.

Juan Musso, Facundo Medina, Leo Balerdi, Valentin Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nicolás González son esos ocho futbolistas. Scaloni tiene a varios jugadores tocados físicamente, con lo que espera la evolución de los últimos amistosos. En Argentina no tuvo especial repercusión la ausencia del jugador del Real Madrid Franco Mastantuono y sí la de Marcos Acuña.

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--LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA:

PORTEROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid).

DEFENSAS: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (OM), Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina (OM), Nicolás Tagliafico (Lyon).

CENTROCAMPISTAS: Leandro Paredes (Boca), Rodrigo de Paul (Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

DELANTEROS: Lionel Messi (Inter), Nicolás Paz (Como), Thiago Almada (Atlético), Nicolás González (Atlético), Giuliano Simeone (Atlético), Lautaro Martínez (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético).

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