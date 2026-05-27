Mohamed VI indulta a 1.376 presos, entre ellos 20 terroristas, por la fiesta del cordero

Rabat, 27 may (EFE).- Marruecos anunció este miércoles el indulto para 1.376 presos, entre ellos 20 condenados por extremismo y terrorismo, con motivo de la gran fiesta del cordero que celebra hoy el país, un año después que el rey Mohamed VI decidiera suspenderla por la sequía.

Mohammed VI, que ostenta también el título de comendador de los creyentes, presidió este miércoles la tradicional oración del Eid al-Adha en una mezquita de Rabat y cumplió con la ceremonia del sacrificio del cordero, uno de los momentos más simbólicos de la celebración.

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En una de sus escasas apariciones públicas, el rey vistió una chilaba amarilla y estuvo acompañado por el príncipe heredero Moulay Hassan.

Coincidiendo con la celebración, Mohammed VI concedió un indulto real a 1.376 personas que se tradujo en conmutaciones de penas de muerte, de cadena perpetua y reducciones de condena.

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El indulto incluyó a 20 condenados en casos relacionados con extremismo y terrorismo que, según el Ministerio de Justicia, "expresaron formalmente su adhesión a los valores nacionales y rechazaron el extremismo".

Miles de marroquíes abarrotaron desde primera hora las mezquitas para asistir al rezo, retomando la tradición suspendida el pasado año debido a la crisis provocada por siete años de sequía.

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Esta vez, aunque las intensas lluvias de los últimos meses han aliviado el problema, el incremento de los precios del ganado ha sido una queja generalizada.

No obstante, los marroquíes se han volcado en una jornada en la que se sacrifican millones de carneros en todo el país en conmemoración de la disposición de Abraham a sacrificar a su propio hijo como un acto de obediencia a Dios, que intervino y le entregó un cordero en su lugar.

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En grandes ciudades, como Rabat, Casablanca o Fez no es extraño encontrar en esta jornada corderos vivos atados a portales, puertas de garajes o patios interiores, antes de ser sacrificados, o toparse con hogueras en la calle donde se queman las cabezas y las patas de los animales para aprovecharlas en las comidas familiares que, según la tradición, se celebran entre hoy y mañana jueves.

Más de 1.800 millones de musulmanes de todo el mundo conmemoran este miércoles el Aíd al Adha, la festividad más importante del islam.EFE

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