Guardia Revolucionaria considera "baja" la posibilidad de otro conflicto con EEUU por "la debilidad del enemigo"

Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles que la posibilidad de un reinicio de la guerra con Estados Unidos e Israel es "baja" debido a "la debilidad del enemigo", en medio de las negociaciones mediadas por Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz que cierre el conflicto abierto tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.

"Las Fuerzas Armadas están esperando con sus arsenales repletos a pesar de que la probabilidad de una guerra es baja debido a la debilidad del enemigo", ha señalado Mohamad Akbarzadé, 'número dos' de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní.

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Así, ha destacado que Estados Unidos sigue sin ser capaz de poner fin a las restricciones iraníes a la navegación en el estrecho de Ormuz, antes de ahondar en que "el pueblo iraní ha dejado claro al mundo que el periodo de posguerra incluye un nuevo Irán en las ecuaciones internacionales".

"Los estadounidenses piensan que pueden hablar con la República Islámica a través del lenguaje de la fuerza, pero parece que no han aprendido que uno no debe hablar a la comunidad iraní a través de las amenazas", ha señalado Abkarzadé, que ha incidido en que esto debería ser "una lección histórica" para Washington.

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En este sentido, ha hecho hincapié en que las fuerzas iraníes "convertirán la zona entre Chabahar y Mahshahr --en referencia a localidades ubicadas a ambos extremos de la costa sur iraní, en el golfo Pérsico y el golfo de Omán-- en un cementerio para los agresores".

"Nuestros guerreros albergan hoy en sus corazones el deseo de luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo y, con un celo ejemplar, son los garantes de una severa venganza contra quienes desean el mal a esta nación", ha zanjado Abkarzadé, según ha informado la agencia de noticias Tasnim.

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