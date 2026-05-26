Julián Porras da la última hora de la guerra de Olivia de Borbón y su hermano Francisco por el título de su padre

El 20 de mayo se cumplió el primer aniversario de la muerte de Francisco de Borbón y Escasany y, confirmando que el distanciamiento entre sus hijos Olivia y Francisco de Borbón por el ducado de Sevilla es un hecho, el menor de los hermanos organizó una misa funeral en memoria de su padre en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid en la que a muchos sorprendió la ausencia de su hermana.

Y es que a pesar de la discreción con la que intentan llevar su enfrentamiento, el empresario no se habría tomado nada bien que la mujer de Julián Porras-Figueroa solicitase el título nobiliario de su progenitor cuando, según él el primo del Rey Juan Carlos habría expresado en vida su deseo expreso de que fuese su hijo el que heredase el ducado, con distinción de Grande de España.

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Una guerra abierta -en la que Francisco también acusaría a Olivia de obstaculizar el reparto de la herencia judicialmente- sobre el que se ha pronunciado el marido de la futura duquesa de Sevilla a las puertas de la plaza de toros de Las Ventas con la discreción que le caracteriza.

"No sé de qué guerra me hablas, aquí es la guerra que cada uno quiera tener, y me vais a perdonar, pero yo del hermano de Olivia no hablo, primero, porque le tengo un cariño personal, y segundo, porque hay una parte que está judicializada, entonces no soy quién para hablar de eso, pero sé que un día Olivia va a hablar, y dentro de poco" ha expresado rotundo, convencido de que el conflicto de los hijos de Francisco de Borbón Escasany "tiene solución como todo en esta vida de una manera o de otra, y los que tengamos que apoyar desde la barrera, nunca mejor dicho, apoyaremos para ello".

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Sin embargo, no ha dudado en explicar que si Olivia y él no fueron a la misa homenaje a su suegro es "porque no estábamos invitados. No sabíamos nada, pero bueno, que tampoco pasa nada, es su padre puede hacer las misas que él considere, por supuesto". "Pero seguro que se soluciona todo" ha zanjado, convencido de que tarde o temprano los hermanos llegarán a un entendimiento.