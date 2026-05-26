EEUU y Armenia firman un acuerdo marco para implementar el proyecto de corredor en el Cáucaso Sur

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, han firmado este martes un acuerdo de asociación estratégica para fortalecer la relación bilateral y un importante acuerdo marco para implementar el proyecto de corredor estratégico que enlazará Azerbaiyán con su exclave de Najicheván a través del sur de Armenia.

La Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP, por sus siglas en inglés) fue un acuerdo alcanzado en agosto de 2025 entre las partes que concede a Washington los "derechos exclusivos para el desarrollo" de una ruta de 43 kilómetros en la región del Cáucaso Sur que discurre por la región armenia de Syunik.

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Esta ruta, según defendió Ereván, permitirá abrir conexiones ferroviarias con Rusia e Irán en el marco del desbloqueo del sistema de transporte en la región del Cáucaso sur, si bien en la práctica dificulta el acceso natural de la República Islámica vía Armenia.

El acuerdo toma el nombre del presidente estadounidense Donald Trump, que ejerció de anfitrión en la firma del histórico acuerdo de paz entre el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, para poner fin al conflicto entre las partes, que tuvo su máximo exponente en la disputada región del Nagorno Karabaj.

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Este nuevo acuerdo marco fija las directrices para dicha explotación y propone la creación de una empresa conjunta, conocida como TDC, que tenga un 74% de participación estadounidense y 26% de participación armenia, así como la concesión de licencias, permisos, aprobaciones y procesos para que pueda operar con facilidad.

"Este acuerdo marca el paso más importante hasta la fecha para hacer realidad esta 'hoja de ruta histórica', para avanzar en la paz y para incrementar la prosperidad en Armenia y en la región", ha señalado Rubio en declaraciones a la prensa este martes.

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El secretario de Estado norteamericano, que también ha firmado un memorando de entendimiento sobre minerales críticos con Ereván, ha apuntado a que ambas naciones tienen la oportunidad de "trazar un nuevo camino para la colaboración" gracias a los compromisos firmados.

"Estamos sentando las bases para un tipo de cooperación económica que permita a los armenios generar ingresos y alcanzar la prosperidad, y a los estadounidenses hacer lo mismo, y hacerlo juntos, lo cual es una de las maneras más sólidas de unir a las naciones; siempre haciéndolo de una forma que respete la soberanía de cada nación, pero de manera mutuamente beneficiosa", ha dicho.

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