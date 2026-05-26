Al Sisi pide a Pezeshkian dar "oportunidades suficientes" a la vía diplomática con EEUU

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha señalado a su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian, que hay que dar "oportunidades suficientes" a la vía diplomática con Estados Unidos, insistiendo en que se llegue a una "solución pacífica" a la guerra en la región.

En una llamada telefónica, Al Sisi ha reafirmado el "pleno apoyo" de Egipto al proceso de negociación en curso entre Estados Unidos e Irán insistiendo en que deben allanar el camino hacia un "acuerdo final e integral que ponga fin a la escalada y restablezca la seguridad y la estabilidad en la región".

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Según informa la oficina presidencial de El Cairo, el mandatario egipcio hizo hincapié en la importancia de actuar con "flexibilidad, evitar errores de cálculo y brindar oportunidades suficientes para la vía diplomática".

Al Sisi ha recalcado que la posición de Egipto es abogar por una "solución pacífica a todas las crisis de la región" y su rechazo a "cualquier agresión contra la soberanía de los hermanos Estados del Golfo o cualquier amenaza a su integridad territorial".

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De lado iraní, Pezeshkian ha valorado los esfuerzos de Egipto y otros actores regionales por acercar posturas, insistiendo en que el deseo de Teherán es fortalecer las relaciones con los países árabes, en concreto con los países del Golfo.

En los últimos días se suceden los contactos entre las distintas partes en la región mientras que Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo que lleva semanas en curso con pocos avances tangibles. Hasta ahora, las diferencias en las posturas han impedido nuevos cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump, mientras que las partes han subrayado que se han producido avances de momento insuficientes para cerrar un acuerdo de cese de las hostilidades.

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