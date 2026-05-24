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Zelenski denuncia el bombardeo ruso y acusa a Putin de atacar edificios residenciales

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Berlín, 24 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció el bombardeo ruso de la noche del sábado a este domingo, en el que Kiev fue el principal objetivo de un ataque en el Rusia empleó 90 misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, y acusó al inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, de golpear edificios residenciales.

"Putin no puede ni siquiera pronunciar la palabra 'vitoria'", pero "continúa golpeando edificios residenciales con sus misiles", señaló en un mensaje en su canal de Telegram al informar sobre los efectos del bombardeo. EFE

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