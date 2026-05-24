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Zelenski agradece un ataque ucraniano a una planta química clave para la industria militar rusa

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido este sábado al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) la ofensiva lanzada contra una empresa química situada en la provincia de Perm, en territorio ruso, y vinculada a la industria militar de Rusia.

"Estoy agradecido al Servicio de Seguridad de Ucrania por atacar una de las importantes empresas militares-industriales de Rusia", ha señalado el mandatario ucraniano en un mensaje difundido en redes sociales, en el que ha precisado que la instalación se encuentra a "1.700 kilómetros" de la frontera ucraniana.

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Así las cosas, Zelenski ha identificado como objetivo de la operación a la compañía Metafrax Chemicals, a la que ha descrito como "una parte importante de la industria química de Rusia".

Según el dirigente ucraniano, la empresa suministra productos a "decenas de otras instalaciones de producción militar rusa", entre ellas fábricas relacionadas con aeronaves, drones, motores de misiles y explosivos.

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Asimismo, ha asegurado que "el proceso de producción en la instalación ha sido ahora detenido" como consecuencia del ataque, que ha definido como "una importante sanción de largo alcance de las nuestras". "¡Gracias!", ha concluido.

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