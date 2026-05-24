Zelenski agradece el apoyo internacional tras hablar con Macron y líder noruego

Berlín, 24 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habló este domingo con el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, tras el ataque nocturno de Rusia con más de medio centenar de drones y decenas de misiles, y agradeció las numerosas muestras de apoyo internacionales.

"Ya he hablado con el presidente de Francia y el primer ministro de Noruega. Hoy habrá más comunicaciones con nuestros socios. Gracias a todos los que no permanecen en silencio sobre lo que Rusia está haciendo", comentó Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram, después de que numerosos líderes de aliados europeos y Canadá expresaran su apoyo a Ucrania tras el ataque ruso.

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Presidentes, primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores de países como Austria, Estonia, Finlandia, Letonia, Moldavia, Albania y Canadá expresaron en redes sociales su apoyo a Ucrania tras el ataque.

También expresó su solidaridad con Ucrania la alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien condenó los "actos terroristas abominables" de Rusia.

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Sobre el bombardeo, en el que han muerto al menos dos personas y 69 resultaron heridas sólo en Kiev, Zelenski explicó que ha dejado "prácticamente destruido" el Museo de Chernóbil, además de causar daños en el Museo de Arte Nacional y en el edificio donde tiene sus oficinas la radiotelevisión pública alemana ARD.

"La mayoría de los misiles estaban dirigidos a la capital, a edificios residenciales y escuelas" y "quemaron un mercado de comida, uno delos más antiguos de Kiev", precisó el jefe de Estado ucraniano.

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Según datos de la Fuerza Aérea de Ucrania, en el bombardeo de Rusia de la noche del sábado a este domingo, Moscú empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik.

Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como "principal objetivo Kiev", según la Fuerza Aérea de Ucrania. EFE

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