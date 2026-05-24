Agencias

Von der Leyen celebra "avances" hacia un acuerdo entre EE.UU. e Irán y pide reabrir Ormuz

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Bruselas, 24 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo "los avances" hacia un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, haciendo hincapié en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación "sin restricciones".

"Acojo con satisfacción los avances hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Necesitamos un acuerdo que realmente reduzca la tensión del conflicto, reabra el estrecho de Ormuz y garantice la plena libertad de navegación sin restricciones", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales. EFE

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