Varios heridos y 23 manifestantes detenidos tras protesta antigubernamental en Belgrado

Zagreb, 23 may (EFE).- Veintitrés personas han sido detenidas y un número no especificado han resultado heridas en enfrentamientos entre policías y manifestantes en Belgrado durante la noche del sábado, tras una multitudinaria protesta antigubernamental que transcurrió pacíficamente, informan este domingo los medios locales.

Según la agencia serbia Beta, la cifra de detenidos fue dada a conocer por el ministro del Interior, Ivica Dacic, quien aseguró que "todos los que atacaron a la policía serán identificados y procesados", tras afirmar que varios policías sufrieron lesiones, sin precisar su número ni la gravedad de las heridas.

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Por su parte, las asociaciones estudiantiles que convocaron la protesta denunciaron hoy que decenas de manifestantes fueron golpeados anoche y que varios de ellos, incluidos académicos, están siendo atendidos en centros médicos, informa la emisora N1.

Unos 34.300 ciudadanos, según la policía, y más de 100.000, según fuentes independientes, acudieron en la tarde del sábado a la céntrica plaza Slavija de la capital serbia para protestar contra el gobierno del presidente, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, y exigir elecciones anticipadas (las regulares estarían previstas para fines de 2027).

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La manifestación, convocada por organizaciones estudiantiles como parte de una serie de protestas que comenzó en noviembre de 2024 tras el derrumbe de una marquesina de la estación de trenes de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas y desató la indignación ciudadana que atribuyó el siniestro a la corrupción endémica de las autoridades, transcurrió sin incidentes.

Solo después de que comenzara a dispersarse se produjeron tumultos y enfrentamientos delante del Parlamento, donde se había aglomerado un gran número de policías y partidarios de Vucic.

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La policía respondió con gas lacrimógeno a los ataques de unas personas enmascaradas, de las que ambas partes se distanciaron, que les tiraron diversos objetos, petardos y algunas bengales.

Por su parte, Vucic, que partió anoche en visita oficial de cinco días a China, dijo en un mensaje de vídeo publicido en Instagram que con su protesta los estudiantes mostraron "su naturaleza violenta” y que deben comprender que "también aquellos que no piensan como ellos son seres humanos".

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Después de que las autoridades paralizaran todos los trenes en Serbia la madrugada del sábado, cuando muchos estudiantes y ciudadanos de todo el país se disponían a trasladarse a Belgrado para participar en la manifestación, el transporte ferroviario empezó a restablecerse en madrugada del domingo, según comunicó la empresa ferroviaria estatal, Srbijavoz. EFE