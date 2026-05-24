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Un sospechoso dispara contra un puesto de vigilancia a las afueras de la Casa Blanca

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Washington, 23 may (EFE).- Un sospechoso abrió fuego este sábado contra un puesto de vigilancia del Servicio Secreto, ubicado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una respuesta de los agentes federales que hirieron al tirador y una persona más, según informaron medios estadounidenses.

El incidente produjo un cierre de seguridad temporal de la Casa Blanca, donde se alcanzaron a escuchar entre 15 y 30 disparos, que fueron captados por las cámaras de la prensa que hacía reportes sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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Fuentes cercanas a la investigación dijeron a CBS que los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego, hiriendo al sospechoso y que un transeúnte también resultó herido.

En el incidente ocurrido en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower no resultó herido ningún agente federal, dijeron fuentes a la cadena.

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Los sonidos de los disparos fueron captados por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump horas antes.

No está claro si el presidente estadounidense Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca. Pero unas tres horas antes había reportado en su cuenta de Truth Social que se encontraba en el Despacho Oval.

Los periodistas fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE. para después ser evacuados.

La orden de cierre de seguridad de la Casa Blanca duró aproximadamente una hora.

El incidente se registra casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance. EFE

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EFE

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