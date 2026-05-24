Un militar muerto y siete heridos en Colombia en un ataque con dron de la guerrilla

Un soldado del Ejército de Colombia ha muerto y siete más han resultado heridos en el departamento de Norte de Santander en un ataque con drones acondicionados con explosivos atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El incidente se ha producido concretamente en el municipio de Tibú, en la vereda Barco La Silla, según ha informado la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército. Los militares del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 fueron atacadas cuando realizaban operaciones de control territorial.

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El fallecido es el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, mientras que otros siete uniformados resultaron heridos y fueron evacuados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades militares rechazaron el uso de medios no convencionales de guerra como aeronaves no tripuladas con explosivos porque este tipo de acciones afectan indiscriminadamente tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

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El comunicado militar apunta a que el ataque sería una represalia por las operaciones del día anterior en la vereda La Llana, donde se registraron combates con guerrilleros.