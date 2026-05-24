Un francotirador israelí mata a un palestino en el campo de refugiados de Yabalia (Gaza)

Gaza, 24 may (EFE).- Un francotirador israelí mató este domingo al mediodía a un hombre en el campo de refugiados palestino de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza, según informan a EFE fuentes del hospital Al Shifa, adonde fue trasladado el cadáver.

Las fuentes médicas identifican al fallecido como Samih Ibrahim Darduna, de 25 años.

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Según la agencia de noticias palestina Wafa, el cadáver de Darduna fue hallado cerca de la clínica de la UNRWA en el campo de refugiados de Yabalia.

Esta víctima eleva a cuatro el número de muertes en la Franja de Gaza a manos del Ejército israelí desde la madrugada del domingo.

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A primera hora del día, tres miembros de una misma familia murieron en el campo de refugiados de Nuseirat después de que aviones de combate israelíes bombardearan un bloque de viviendas durante las primeras horas de la mañana, afirma Wafa.

Según ha confirmado Al Shifa a EFE, este domingo también se ha encontrado el cuerpo de Hani Abdulá Ibrahim Shakshak, un niño de ocho años que desapareció ayer, sábado, después de que Israel atacara un puesto policial en Al Tawam, al norte de la Franja. EFE

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