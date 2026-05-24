Agencias

Un Corvette apaga 250 velas en Indianápolis en las celebraciones de los 250 años de EE.UU.

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Chicago (EE.UU.), 23 may (EFE).- Un Chevrolet Corvette ZR1X realizó este sábado, en la víspera de las 500 Millas de Indianápolis, una maniobra a alta velocidad para apagar 250 velas que simbolizaban el aniversario de los 250 años de Estados Unidos.

El Corvette ZR1X pasó a 145 kilómetros por hora a unos centímetros de las velas, apagándolas, con el ingeniero de desarrollo de General Motors Cody Bulkley al volante.

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El coche lucía una decoración inspirada en la bandera estadounidense en el Indianápolis Motor Speedway.

El icónico oval será el escenario este domingo de la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis, con el español Álex Palou, vigente campeón, en la pole. EFE

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EFE

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